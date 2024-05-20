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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Львів (76816) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (2)
5,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
5,25 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (2)
4,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
4,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (3)
4,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
4,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
Всього: упаковка (2)
4,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
4,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (2)
4,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
3,76 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
4,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
4,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
4,12 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (2)
4,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (3)
4,12 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
4,12 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (2)
4,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Опришківська, 6/8
Всього: упаковка (7)
7,96 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
5,16 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Всього: упаковка (1)
5,54 грн