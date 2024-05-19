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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Харків (76816) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
3,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (3)
3,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (3)
8,41
Економія: -0,77 грн
7,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
9,43
Економія: -1,62 грн
7,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (8)
8,26
Економія: -1,13 грн
7,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
8,10
Економія: -0,67 грн
7,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
8,19
Економія: -1,24 грн
6,95 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (14)
9,61
Економія: -1,31 грн
8,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (4)
9,06
Економія: -1,29 грн
7,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (2)
3,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 06:00
Конотоп, пл. Миру, 2
Всього: упаковка (1)
5,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (2)
5,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
5,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Вирівська, 27
Всього: упаковка (3)
5,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
Всього: упаковка (1)
3,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (5)
4,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (2)
4,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (1)
5,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
3,40 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
12,32 грн