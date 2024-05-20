БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 3 см, №1 - Одеса (750687) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Медіт-м
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:45
Боярка, вул. Соборності, 51
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Гала аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом