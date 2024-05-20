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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 3 см, №1 - Львів (750687) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
21,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (5)
11,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (3)
22,70 грн
Медіт-м
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (11)
10,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом