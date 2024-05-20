БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Одеса (62654) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е