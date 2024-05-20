БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Львів (62654) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Авк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 9-Б
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34