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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Львів (62654) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (1)
72,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (2)
71,90 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
61,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
60,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Всього: упаковка (2)
60,05 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (3)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
60,91 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (3)
47,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (5)
48,00 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (2)
51,00
Економія: -1,53 грн
49,47 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (5)
49,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (2)
92,15
Економія: -2,76 грн
89,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 9-Б
Всього: упаковка (2)
76,80
Економія: -11,00 грн
65,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (5)
88,00
Економія: -26,64 грн
61,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (4)
86,90
Економія: -2,61 грн
84,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (5)
79,40
Економія: -24,03 грн
55,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (3)
89,40
Економія: -27,04 грн
62,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
60,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (3)
61,08 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (4)
65,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
60,40 грн