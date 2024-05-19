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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Харків (62654) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
53,37 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
71,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
58,71 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
66,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (1)
72,50 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
60,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
61,38 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
58,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
60,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
53,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
60,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (1)
77,80
Економія: -12,00 грн
65,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (2)
65,90
Економія: -0,10 грн
65,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
60,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Всього: упаковка (1)
67,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (1)
58,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (2)
53,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
58,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
53,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
60,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
60,57 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
60,05 грн