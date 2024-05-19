БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Харків (62654) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
В інших містах:
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б