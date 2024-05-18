БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (62654) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Центральна, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 3
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87