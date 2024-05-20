БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Одеса (62653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Утконосівка, вул. Миру, 29