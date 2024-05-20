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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Львів (62653) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
41,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
41,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (3)
50,10 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (2)
42,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Аптека 3и
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 38
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зубрівська, 7-А
Всього: упаковка (1)
46,40 грн
Аптека 3и
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
42,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 8
Всього: упаковка (1)
42,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
34,75 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (4)
33,37 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
47,30
Економія: -7,70 грн
39,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (2)
33,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (2)
33,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Всього: упаковка (2)
34,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (1)
31,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
33,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
32,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
33,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Київська, 4-А
Всього: упаковка (2)
32,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (2)
33,54 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
17,39 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Всього: упаковка (11)
40,10
Економія: -0,50 грн
39,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
56,20
Економія: -1,69 грн
54,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (1)
47,00
Економія: -7,40 грн
39,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (6)
45,00
Економія: -10,55 грн
34,45 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
33,92 грн