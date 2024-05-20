БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Львів (62653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Сідус
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Аптека 3и
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 38
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зубрівська, 7-А
Аптека 3и
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 8
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Київська, 4-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7