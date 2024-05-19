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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Харків (62653) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
23,64
Економія: -3,26 грн
20,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
32,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (3)
36,11
Економія: -2,68 грн
33,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
47,00
Економія: -7,40 грн
39,60 грн
Милосердя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
51,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (3)
35,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (5)
34,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (4)
34,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (6)
31,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (2)
20,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (2)
33,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (2)
31,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
32,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Всього: упаковка (2)
36,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (7)
40,86
Економія: -5,47 грн
35,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
Всього: упаковка (2)
32,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
33,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
40,09
Економія: -3,24 грн
36,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
34,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
32,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
32,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
40,98
Економія: -5,90 грн
35,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (4)
36,73
Економія: -3,48 грн
33,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
37,49 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Всього: упаковка (1)
33,71 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (3)
38,90 грн