БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Харків (62653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (5)
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Харків, вул. Данилевського, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Милосердя
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Всього: упаковка (5)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Миру, 54/1
Мед-сервіс
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Суми, вул. Британська, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40