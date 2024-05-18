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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (62653) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
40,98
Економія: -5,90 грн
35,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (4)
36,73
Економія: -3,48 грн
33,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
32,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
40,09
Економія: -3,24 грн
36,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
34,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
33,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Всього: упаковка (2)
36,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
40,75
Економія: -3,90 грн
36,85 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (7)
40,86
Економія: -5,47 грн
35,39 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (3)
38,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
32,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
32,67 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Всього: упаковка (1)
33,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (2)
31,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
33,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
46,54
Економія: -6,45 грн
40,09 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (2)
40,30
Економія: -0,70 грн
39,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
33,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (9)
47,30
Економія: -7,70 грн
39,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Балкова, 20
Всього: упаковка (3)
47,30
Економія: -7,70 грн
39,60 грн