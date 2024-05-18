БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (62653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
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Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Нє болєй
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Аптека24
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Дніпро, бульв. Слави, 40
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Мед-сервіс
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Економна аптека
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Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Балкова, 20