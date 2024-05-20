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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Львів (62652) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
16,02
Економія: -1,79 грн
14,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
17,32 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
20,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
20,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
21,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
20,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (8)
29,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
21,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
20,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
21,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
20,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
18,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (4)
29,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
19,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
19,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
18,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
17,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
19,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
17,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
21,60 грн