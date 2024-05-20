БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 100 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Одеса (62650) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дунаївці, вул. Хмельницького Богдана, 21-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 218
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Вокзальна, 12
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 105-Б