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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 100 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Львів (62650) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Всього: упаковка (2)
71,80
Економія: -21,75 грн
50,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (4)
71,30
Економія: -21,54 грн
49,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
71,80
Економія: -21,75 грн
50,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
56,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
56,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
56,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
53,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 4
Всього: упаковка (2)
54,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 43
Всього: упаковка (1)
60,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 19
Всього: упаковка (2)
50,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 105-Б
Всього: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Вокзальна, 12
Всього: упаковка (1)
58,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дунаївці, вул. Хмельницького Богдана, 21-Б
Всього: упаковка (2)
57,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 218
Всього: упаковка (1)
51,80 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
58,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
65,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
50,00 грн