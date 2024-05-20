БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Одеса (62649) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19