Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Львів (62649) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
23,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (2)
30,77 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
24,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
24,16 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/10
Всього: упаковка (4)
28,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
24,46 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
26,35 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
28,03 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
24,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
29,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
22,06 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
23,16 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
21,83 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
26,66 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
22,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
27,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
25,07 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
22,06 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (1)
21,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (2)
26,19 грн