БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Львів (62649) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12