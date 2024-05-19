БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Харків (62649) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, вул. Трінклера, 6
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, просп. Науки, 39
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, пров. Балакірєва, 3-А
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Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Мед-сервіс
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А