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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (62649) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
30,96
Економія: -4,46 грн
26,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (4)
26,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
24,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
26,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
28,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
30,28
Економія: -2,44 грн
27,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
24,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
24,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
24,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
26,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
25,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
25,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
24,92 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
26,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
29,27 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
Всього: упаковка (1)
31,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
26,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (2)
27,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, вул. Ламана, 4
Всього: упаковка (1)
25,97 грн