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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Запоріжжя (62648) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
14,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
21,03
Економія: -3,21 грн
17,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
19,60
Економія: -1,78 грн
17,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
18,98 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
18,04
Економія: -0,22 грн
17,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
17,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
14,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
22,02
Економія: -4,20 грн
17,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
22,70
Економія: -4,88 грн
17,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
16,79 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
14,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
16,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
16,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (2)
17,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (4)
20,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
24,14
Економія: -6,32 грн
17,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
17,19 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (6)
24,00
Економія: -6,18 грн
17,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
18,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
17,18 грн