БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Запоріжжя (62648) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Бажаємо здоров'я
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Економна аптека
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
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Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Бажаємо здоров'я
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Аптека
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Всього: упаковка (6)
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Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6