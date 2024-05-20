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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Львів (62648) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
17,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
14,07 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
15,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
24,50
Економія: -6,72 грн
17,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
15,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
20,90
Економія: -3,12 грн
17,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (22)
26,10
Економія: -8,32 грн
17,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (6)
27,90
Економія: -10,12 грн
17,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
23,60
Економія: -5,82 грн
17,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
15,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
19,20
Економія: -1,42 грн
17,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
15,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
16,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
15,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (3)
24,14
Економія: -6,36 грн
17,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
21,70
Економія: -3,92 грн
17,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (3)
24,02
Економія: -6,24 грн
17,78 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (4)
23,90
Економія: -6,12 грн
17,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
15,79 грн