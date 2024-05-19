Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Харків (62647) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
8,96 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
9,47 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
10,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
7,79 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
8,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
8,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
8,95 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
10,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
9,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
8,96 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
8,96 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
12,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
8,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
10,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
10,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
11,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
10,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
8,97 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (2)
10,40 грн