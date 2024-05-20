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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (566) (коліно), №1 - Львів (500255) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (2)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: упаковка (2)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (2)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/11-Б
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (3)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128
Всього: упаковка (2)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (2)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Другетів, 71
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Лісова, 1
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52/2
Всього: упаковка (1)
33,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
31,72
Економія: -4,33 грн
27,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (2)
32,90
Економія: -5,51 грн
27,39 грн