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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (566) (коліно), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (500255) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (5)
34,00
Економія: -7,00 грн
27,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (2)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
35,00
Економія: -9,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
35,00
Економія: -9,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
Всього: упаковка (2)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (8)
35,00
Економія: -9,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (5)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (1)
31,00
Економія: -5,00 грн
26,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (3)
31,00
Економія: -5,00 грн
26,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (5)
39,06 грн
Народна аптека
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Зачинено
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -7,00 грн
27,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
36,60
Економія: -5,70 грн
30,90 грн