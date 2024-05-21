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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 3 см (565) (коліно), №1 - Запоріжжя (500237) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (5)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
39,60 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (3)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
14,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2)
39,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
39,35 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (4)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (4)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
21,00
Економія: -6,00 грн
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (1)
39,48 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (6)
39,19 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн