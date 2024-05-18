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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 3 см (565) (коліно), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (500237) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
39,66 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
39,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
39,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
39,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
39,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
39,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
39,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
39,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
39,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
23,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (2)
39,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
39,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
39,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (3)
39,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
39,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
39,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
39,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (1)
39,66 грн