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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 3 см (564) (рука та лікоть), №1 - Львів (500236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
9,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (3)
9,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (6)
9,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
20,11 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 55
Всього: упаковка (5)
9,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
20,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (2)
9,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 12
Всього: упаковка (2)
9,50 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (3)
9,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (3)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
8,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (1)
9,50 грн