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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 15 см х 3 см (563) гомілкостоп, №1 - Львів (500235) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
8,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (2)
8,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
15,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
15,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 218
Всього: упаковка (1)
8,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (2)
8,35 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
15,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
15,37 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (1)
8,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
15,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
15,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
15,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
15,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
15,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (2)
8,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
15,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
15,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (2)
15,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
15,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (2)
15,37 грн