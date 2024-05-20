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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Львів (166286) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
21,10
Економія: -5,69 грн
15,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
19,37
Економія: -3,65 грн
15,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
20,66
Економія: -4,88 грн
15,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
19,60
Економія: -4,82 грн
14,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
20,89
Економія: -5,20 грн
15,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (5)
20,60
Економія: -5,82 грн
14,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
20,65
Економія: -2,72 грн
17,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (3)
20,62
Економія: -2,29 грн
18,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
21,07
Економія: -3,18 грн
17,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
20,41
Економія: -2,42 грн
17,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
20,89
Економія: -3,66 грн
17,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
20,95
Економія: -5,11 грн
15,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
21,09
Економія: -5,31 грн
15,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
20,56
Економія: -4,78 грн
15,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Широка, 66
Всього: упаковка (4)
22,72
Економія: -7,94 грн
14,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
21,10
Економія: -5,31 грн
15,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
20,73
Економія: -4,58 грн
16,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (1)
17,90
Економія: -3,12 грн
14,78 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 11
Всього: упаковка (3)
16,60
Економія: -1,82 грн
14,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
20,72
Економія: -5,94 грн
14,78 грн