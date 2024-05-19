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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Харків (166286) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
20,67
Економія: -0,92 грн
19,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
20,36
Економія: -0,61 грн
19,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
20,70
Економія: -0,95 грн
19,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (6)
20,77
Економія: -1,02 грн
19,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (5)
20,63
Економія: -0,88 грн
19,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
18,32
Економія: -0,54 грн
17,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
21,08
Економія: -1,33 грн
19,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
18,00
Економія: -3,22 грн
14,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (8)
20,61
Економія: -3,43 грн
17,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
19,23
Економія: -4,45 грн
14,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
20,46
Економія: -2,68 грн
17,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
21,02
Економія: -4,93 грн
16,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
20,78
Економія: -4,69 грн
16,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (6)
18,73
Економія: -3,95 грн
14,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (4)
20,90
Економія: -1,15 грн
19,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
20,77
Економія: -4,64 грн
16,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
16,50
Економія: -1,72 грн
14,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
21,08
Економія: -4,95 грн
16,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (8)
18,80
Економія: -4,02 грн
14,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (4)
20,39
Економія: -0,64 грн
19,75 грн