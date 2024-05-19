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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Харків (166284) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
10,51
Економія: -0,36 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
10,63
Економія: -0,48 грн
10,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
10,46
Економія: -0,31 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
10,64
Економія: -0,49 грн
10,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (8)
10,68
Економія: -0,53 грн
10,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
10,83
Економія: -0,68 грн
10,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (8)
10,59
Економія: -0,44 грн
10,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
9,90
Економія: -2,29 грн
7,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
10,52
Економія: -1,41 грн
9,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (6)
10,68
Економія: -0,81 грн
9,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (5)
10,74
Економія: -1,88 грн
8,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
10,83
Економія: -1,82 грн
9,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
10,64
Економія: -1,11 грн
9,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (5)
10,83
Економія: -0,98 грн
9,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (3)
10,56
Економія: -0,41 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (4)
10,48
Економія: -0,33 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
10,62
Економія: -0,47 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (15)
10,62
Економія: -0,47 грн
10,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (2)
10,81
Економія: -0,66 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (6)
10,48
Економія: -2,22 грн
8,26 грн