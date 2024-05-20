Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 15 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Львів (166283) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
8,23
Економія: -2,13 грн
6,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
8,90
Економія: -2,24 грн
6,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
7,55
Економія: -0,36 грн
7,19 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
10,20
Економія: -3,54 грн
6,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
8,14
Економія: -1,08 грн
7,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
9,90
Економія: -3,24 грн
6,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (11)
10,20
Економія: -3,54 грн
6,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (13)
10,23
Економія: -3,57 грн
6,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
8,90
Економія: -2,24 грн
6,66 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
7,21
Економія: -0,55 грн
6,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (5)
8,05
Економія: -1,12 грн
6,93 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (6)
9,60
Економія: -2,94 грн
6,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (4)
8,93
Економія: -2,27 грн
6,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (12)
7,94
Економія: -0,79 грн
7,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
8,22
Економія: -1,01 грн
7,21 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (2)
9,90
Економія: -3,24 грн
6,66 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (6)
8,60
Економія: -1,94 грн
6,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (3)
9,22
Економія: -2,56 грн
6,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (5)
8,04
Економія: -1,40 грн
6,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
8,02
Економія: -1,79 грн
6,23 грн