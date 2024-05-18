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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 15 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (166283) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
8,18
Економія: -1,20 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
8,18
Економія: -1,97 грн
6,21 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
7,62
Економія: -0,96 грн
6,66 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
8,03
Економія: -0,33 грн
7,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (8)
8,30
Економія: -1,64 грн
6,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5)
7,98
Економія: -0,28 грн
7,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
8,08
Економія: -0,38 грн
7,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (8)
8,09
Економія: -0,93 грн
7,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (5)
7,83
Економія: -0,67 грн
7,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
8,07
Економія: -1,86 грн
6,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
7,94
Економія: -1,26 грн
6,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (7)
8,01
Економія: -1,80 грн
6,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
8,22
Економія: -2,01 грн
6,21 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
7,94
Економія: -0,24 грн
7,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
7,90
Економія: -0,30 грн
7,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
8,30
Економія: -1,64 грн
6,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (14)
7,91
Економія: -0,31 грн
7,60 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (6)
7,71
Економія: -1,05 грн
6,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (3)
7,97
Економія: -0,82 грн
7,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (2)
8,11
Економія: -0,96 грн
7,15 грн