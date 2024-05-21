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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Запоріжжя (166282) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
37,41
Економія: -3,97 грн
33,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
38,05
Економія: -4,75 грн
33,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (3)
37,97
Економія: -2,86 грн
35,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
37,63
Економія: -2,52 грн
35,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (7)
38,03
Економія: -2,92 грн
35,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
38,12
Економія: -4,10 грн
34,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (5)
37,73
Економія: -3,24 грн
34,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (5)
38,59
Економія: -3,48 грн
35,11 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (15)
38,70
Економія: -3,23 грн
35,47 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (2)
38,67
Економія: -7,08 грн
31,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
37,24
Економія: -5,31 грн
31,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
38,55
Економія: -5,69 грн
32,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (4)
38,57
Економія: -3,42 грн
35,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
38,67
Економія: -5,08 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (2)
37,99
Економія: -5,57 грн
32,42 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (10)
38,67
Економія: -5,08 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (5)
37,42
Економія: -4,70 грн
32,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (3)
37,98
Економія: -3,49 грн
34,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (2)
38,29
Економія: -5,57 грн
32,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
37,80
Економія: -4,21 грн
33,59 грн