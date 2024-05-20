Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Одеса (166282) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
33,20
Економія: -2,47 грн
30,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
38,06
Економія: -5,64 грн
32,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
38,72
Економія: -6,30 грн
32,42 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (2)
32,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
32,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (7)
33,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (9)
37,48
Економія: -2,80 грн
34,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
Всього: упаковка (4)
32,96
Економія: -3,97 грн
28,99 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (3)
33,20
Економія: -3,72 грн
29,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
Всього: упаковка (1)
33,62
Економія: -4,52 грн
29,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Маяковського, 3
Всього: упаковка (3)
33,12
Економія: -3,90 грн
29,22 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
Всього: упаковка (3)
33,48
Економія: -6,12 грн
27,36 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
Всього: упаковка (2)
33,95
Економія: -5,98 грн
27,97 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
Всього: упаковка (2)
33,10
Економія: -4,04 грн
29,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
34,17
Економія: -6,30 грн
27,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
37,65
Економія: -6,06 грн
31,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (8)
38,15
Економія: -5,43 грн
32,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (10)
37,94
Економія: -5,08 грн
32,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (9)
38,72
Економія: -4,99 грн
33,73 грн