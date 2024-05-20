БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Одеса (166282) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Медпрепарати
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Маяковського, 3
Фармакопійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
Медпрепарати
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
Фармакопійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г