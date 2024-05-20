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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Львів (166282) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
35,62
Економія: -1,71 грн
33,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
38,41
Економія: -4,06 грн
34,35 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (6)
37,42
Економія: -2,99 грн
34,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (3)
38,37
Економія: -4,02 грн
34,35 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
Всього: упаковка (4)
38,00
Економія: -3,38 грн
34,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
37,27
Економія: -3,31 грн
33,96 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (4)
39,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (2)
35,27
Економія: -2,92 грн
32,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (1)
38,69
Економія: -3,40 грн
35,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (10)
38,28
Економія: -6,15 грн
32,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (3)
37,54
Економія: -2,86 грн
34,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
38,53
Економія: -4,04 грн
34,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (3)
42,00
Економія: -13,27 грн
28,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (2)
38,84
Економія: -4,82 грн
34,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (10)
37,32
Економія: -1,56 грн
35,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (1)
43,40
Економія: -13,71 грн
29,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
38,13
Економія: -6,54 грн
31,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (5)
38,77
Економія: -7,18 грн
31,59 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (8)
39,00 грн