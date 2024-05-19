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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Харків (166282) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
38,75
Економія: -6,07 грн
32,68 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (25)
38,54
Економія: -3,86 грн
34,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (4)
38,21
Економія: -5,79 грн
32,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
38,57
Економія: -4,84 грн
33,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (2)
37,77
Економія: -4,33 грн
33,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
37,51
Економія: -3,92 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (2)
38,06
Економія: -5,34 грн
32,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (3)
38,26
Економія: -3,77 грн
34,49 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (10)
38,06
Економія: -4,47 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (5)
38,71
Економія: -5,99 грн
32,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (2)
38,63
Економія: -6,21 грн
32,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
38,75
Економія: -5,16 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
38,25
Економія: -5,39 грн
32,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
37,76
Економія: -5,83 грн
31,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (4)
38,22
Економія: -3,07 грн
35,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (15)
37,70
Економія: -2,23 грн
35,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (3)
38,22
Економія: -3,22 грн
35,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
38,62
Економія: -4,60 грн
34,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
38,71
Економія: -5,69 грн
33,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
38,50
Економія: -4,48 грн
34,02 грн