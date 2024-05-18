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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (166282) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (4)
38,22
Економія: -3,07 грн
35,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
38,25
Економія: -5,39 грн
32,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (15)
37,70
Економія: -2,23 грн
35,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
37,76
Економія: -5,83 грн
31,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (2)
38,63
Економія: -6,21 грн
32,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (5)
38,71
Економія: -5,99 грн
32,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
38,75
Економія: -5,16 грн
33,59 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (10)
38,06
Економія: -4,47 грн
33,59 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (3)
38,26
Економія: -3,77 грн
34,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (3)
38,22
Економія: -3,22 грн
35,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
37,51
Економія: -3,92 грн
33,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (3)
37,99
Економія: -2,88 грн
35,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
37,98
Економія: -2,87 грн
35,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (5)
37,77
Економія: -3,28 грн
34,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (5)
38,32
Економія: -3,21 грн
35,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
37,49
Економія: -4,19 грн
33,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
38,80
Економія: -5,36 грн
33,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (2)
38,06
Економія: -5,34 грн
32,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (7)
37,60
Економія: -2,49 грн
35,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
37,97
Економія: -3,95 грн
34,02 грн