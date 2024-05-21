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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 1 см (561) (палець), №1 - Запоріжжя (166281) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
16,00
Економія: -6,00 грн
10,00 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (2)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
20,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
10,51
Економія: -0,82 грн
9,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (3)
20,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
20,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
20,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
20,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
20,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
20,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
20,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
10,84
Економія: -1,03 грн
9,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
20,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
20,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
20,13 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (8)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
20,16 грн