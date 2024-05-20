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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 1 см (561) (палець), №1 - Одеса (166281) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
20,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
20,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
20,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (3)
20,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (2)
20,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (2)
20,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (1)
20,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
20,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
20,29 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
20,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
20,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
20,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
20,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (1)
20,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 62
Всього: упаковка (2)
20,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
20,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
20,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (2)
20,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (3)
20,15 грн