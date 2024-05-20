Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 5 см (569) (голова, стегно), №1 - Львів (166277) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
36,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
36,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
27,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
39,45
Економія: -10,67 грн
28,78 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
36,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
38,40
Економія: -4,13 грн
34,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
38,54
Економія: -2,28 грн
36,26 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: упаковка (1)
36,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
39,46
Економія: -7,94 грн
31,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
39,57
Економія: -9,53 грн
30,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
39,83
Економія: -9,93 грн
29,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
38,83
Економія: -10,05 грн
28,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
74,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
39,86
Економія: -9,97 грн
29,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
39,16
Економія: -2,72 грн
36,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
39,59
Економія: -10,81 грн
28,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
38,42
Економія: -4,81 грн
33,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
39,81
Економія: -3,53 грн
36,28 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
36,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
36,45 грн