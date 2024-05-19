БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 5 см (569) (голова, стегно), №1 - Харків (166277) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 133 аптеках
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Аптека копійка
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Харків, вул. Університетська, 33
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Всього: упаковка (4)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1