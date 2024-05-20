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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 5 см (568) (голова, стегно), №1 - Львів (166275) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
23,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
23,51
Економія: -5,68 грн
17,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
21,87
Економія: -3,97 грн
17,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
23,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
23,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (2)
23,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
23,25
Економія: -5,32 грн
17,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
23,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
23,32
Економія: -1,02 грн
22,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
23,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
23,79
Економія: -3,72 грн
20,07 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
23,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (6)
23,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: упаковка (1)
23,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
23,27
Економія: -6,07 грн
17,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
23,34
Економія: -1,34 грн
22,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
23,21
Економія: -5,10 грн
18,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
44,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
23,56
Економія: -5,75 грн
17,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
23,05 грн