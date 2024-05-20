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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 15 см х 5 см (567) (голова, стегно), №1 - Львів (166274) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
10,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
15,30
Економія: -4,27 грн
11,03 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
13,33
Економія: -2,31 грн
11,02 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
14,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
15,30
Економія: -4,27 грн
11,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
14,93
Економія: -3,90 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
14,38
Економія: -3,34 грн
11,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
16,74
Економія: -5,71 грн
11,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
14,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
14,38
Економія: -0,63 грн
13,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (3)
14,36
Економія: -1,60 грн
12,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
14,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
14,21
Економія: -0,46 грн
13,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
14,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
14,55
Економія: -0,80 грн
13,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
14,59
Економія: -3,04 грн
11,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
17,50
Економія: -6,47 грн
11,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (1)
15,84
Економія: -4,81 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
14,52
Економія: -3,56 грн
10,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
14,31
Економія: -2,35 грн
11,96 грн