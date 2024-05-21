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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 5 см (570) (голова, стегно), №1 - Запоріжжя (166273) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
64,82
Економія: -6,82 грн
58,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (5)
65,71
Економія: -7,96 грн
57,75 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -15,00 грн
52,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
60,06
Економія: -4,09 грн
55,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
62,86
Економія: -4,43 грн
58,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (4)
65,38
Економія: -5,55 грн
59,83 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
62,00
Економія: -10,00 грн
52,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (4)
67,00
Економія: -8,75 грн
58,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (5)
64,84
Економія: -8,10 грн
56,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (9)
65,81
Економія: -5,98 грн
59,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (4)
66,34
Економія: -9,60 грн
56,74 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
61,00
Економія: -10,00 грн
51,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
65,02
Економія: -5,29 грн
59,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (6)
64,94
Економія: -3,98 грн
60,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (3)
66,48
Економія: -6,65 грн
59,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (7)
65,85
Економія: -7,92 грн
57,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (2)
64,71
Економія: -8,57 грн
56,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (3)
65,92
Економія: -11,13 грн
54,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (4)
65,35
Економія: -9,11 грн
56,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (7)
66,96 грн