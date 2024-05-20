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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 5 см (570) (голова, стегно), №1 - Одеса (166273) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (19)
67,09
Економія: -10,85 грн
56,24 грн
В інших містах:
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (2)
64,93
Економія: -4,79 грн
60,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
Всього: упаковка (10)
61,25
Економія: -7,32 грн
53,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (2)
65,03
Економія: -7,22 грн
57,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Маяковського, 3
Всього: упаковка (3)
64,10
Економія: -3,24 грн
60,86 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
Всього: упаковка (2)
64,06
Економія: -3,20 грн
60,86 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (7)
66,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (4)
66,77
Економія: -11,98 грн
54,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (10)
67,09
Економія: -8,58 грн
58,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (2)
64,71
Економія: -8,57 грн
56,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (3)
65,92
Економія: -11,13 грн
54,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (7)
65,85
Економія: -7,92 грн
57,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (3)
66,48
Економія: -6,65 грн
59,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (6)
64,94
Економія: -3,98 грн
60,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
65,02
Економія: -5,29 грн
59,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (4)
63,98
Економія: -4,13 грн
59,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
65,31
Економія: -6,02 грн
59,29 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -10,00 грн
47,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (4)
65,38
Економія: -5,55 грн
59,83 грн