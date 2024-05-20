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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 5 см (570) (голова, стегно), №1 - Львів (166273) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
60,65
Економія: -2,90 грн
57,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (2)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (2)
56,21
Економія: -4,12 грн
52,09 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (3)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (2)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Другетів, 71
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
64,54
Економія: -5,67 грн
58,87 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Лісова, 1
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 5
Всього: упаковка (7)
62,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
57,94 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 220-В
Всього: упаковка (1)
70,50
Економія: -18,47 грн
52,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
65,96
Економія: -5,67 грн
60,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (2)
62,00 грн