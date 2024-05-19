БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 5 см (570) (голова, стегно), №1 - Харків (166273) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, перех. Залікарняна / Залікарняний, 5/4
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е