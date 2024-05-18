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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 5 см (570) (голова, стегно), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (166273) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (5)
67,07
Економія: -10,33 грн
56,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (4)
67,14
Економія: -8,89 грн
58,25 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (9)
66,28
Економія: -6,45 грн
59,83 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
61,00
Економія: -10,00 грн
51,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
63,28
Економія: -4,85 грн
58,43 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -15,00 грн
52,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
60,49
Економія: -4,52 грн
55,97 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
62,00
Економія: -10,00 грн
52,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (4)
65,45
Економія: -5,62 грн
59,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
67,23
Економія: -9,23 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (4)
65,94
Економія: -9,20 грн
56,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (5)
66,89
Економія: -9,14 грн
57,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
65,27
Економія: -5,54 грн
59,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (6)
67,06
Економія: -6,10 грн
60,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (3)
67,20
Економія: -7,37 грн
59,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (4)
66,20
Економія: -9,96 грн
56,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (7)
65,81
Економія: -7,88 грн
57,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (3)
65,17
Економія: -10,38 грн
54,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (2)
64,54
Економія: -8,40 грн
56,14 грн
Аптека
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Зачинено
Ізюм, перех. Залікарняна / Залікарняний, 5/4
Всього: упаковка (3)
63,11 грн