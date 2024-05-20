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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліамід), №1 - Львів (156322) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (6)
31,50
Економія: -10,01 грн
21,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (4)
28,80
Економія: -9,12 грн
19,68 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (2)
27,90
Економія: -8,81 грн
19,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (2)
14,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (1)
28,80
Економія: -9,12 грн
19,68 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (3)
28,40
Економія: -8,56 грн
19,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (6)
28,80
Економія: -5,81 грн
22,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (5)
31,50
Економія: -10,01 грн
21,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (5)
32,00
Економія: -10,11 грн
21,89 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всього: упаковка (3)
21,00
Економія: -6,58 грн
14,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
28,40
Економія: -8,56 грн
19,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (10)
31,40
Економія: -7,87 грн
23,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (6)
21,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (4)
31,50
Економія: -10,01 грн
21,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
19,50
Економія: -6,17 грн
13,33 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (5)
34,40
Економія: -10,87 грн
23,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
22,60
Економія: -6,45 грн
16,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (5)
33,60
Економія: -10,61 грн
22,99 грн
Аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (2)
28,15 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (3)
22,00 грн